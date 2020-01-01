أبراج الأحد 9 شباط مع سمر عمران

جهينة_خاص:

مولود 9 شباط: محب للمساعدة يعرف مايريد ويهتم بالآخرين ويتمتع بتواضع طبيعي ومهذب ولبق وهادف وسريع التكيف والبديهة ومبتكر ومميز.

يحمل لك هذا العام تغييرات رئيسة وبداية جديدة أو فرصة أوقرار نهائي للبعض وهناك من لديه عقارات جديدة أو تغيير إقامة.. للبعض هناك قلق .

الحمل:

تعيد النظر وتسيطر على الوضع مهما كان، القرار لك والأمر لك اليوم يحمل لك مفاجأت بعد تعقيدات سابقة وتنتصر.. الأجواء رومانسية وتحقق أمنيات وهناك أمور تتعلق بالأولاد للبعض وليس للجميع.. الحظ جميل.

الثور:

تفكر باستخدام قلبك وعقلك مندفع باتجاه العائلة، لديك تحضيرات وأوضاع مالية وتعزز مشاريعك وقد يعترضك بعض المحيطين واضطراب عائلي أو شخصي وقد تشعر بالهوة بينك وبين الشريك.. نهار صاخب وتميل إلى السطحية بالتعامل مع الأمور.

الجوزاء:

المناخ يتحسن ووعود واطمئنان وتسهيل لأمورك تفاوض بإقناع اليوم والصدى جميل، قد تنتظر مفاجأة جميلة ومتحدث ماهر في التعبير، لديك رغبة بتعليم الناس ونجمك لامع.. الحركة والتواصل لك اليوم.

السرطان:

صاحب ضمير وتمتلك مهارة فطرية بالتعامل المالي اليوم، تجد مخرجاً وانتصاراً ولا يتعكر مزاجك.. نهارك حيوي وثقة بالنفس.

الأسد:

الأجواء أفضل وتراهن على جديد وتتخلص من فترة سلبية سابقة، ويغمرك المقربون بالعاطفة، القرار مهني اليوم ويجب التخفيف من النزعة الحادة على صعيد العلاقات ومتفان اليوم في سبيل نفسيتك. سيكون لك تأثير كبير لأن القمر لديك اليوم.

العذراء:

من الممكن أن تعاني نزاعاً مهنياً وقد تقدم تنازلاً ابق دبلوماسي ولا تتصرف بعشوائية لأن أفكارك مبدعة ولا تخشى قول الحقيقة.. هناك إحباط أو إزعاجات.. انتبه على صعيد المحيط.. اليوم قليل الحركة والحيوية.

الميزان:

يخف الضغط وتجد المصالحات طريقها إليك، وتنفرج أمورك وفرصة للقاء مصيري وعملي. تهمك صحة الآخرين، متحمس وداعم للأصدقاء قد تلاقي شخصاً جديداً أو تقابل شخصاً لم تراه منذ زمن.

العقرب:

الأجواء ليست إيجابية كثيراً .. والأوضاع غير مطمئنة نهار للعمل مع الغرباء وقد يكون لديك لقاء مصير أو فرصة عمل أو استشفاء أو حركة في السوق.. لذلك نهار ضعيف قليلاً .

القوس:

بداية جديدة ولقاءات استثنائية وتتكيف مع المتغيرات وتستقبل وتودع زوار، على صعيد الشراكة اليوم نهارك جيد ويسمح لك بالمرونة وتسعى لتحسين العالم من حولك بسبب الحركة الكبيرة.

الجدي:

احتمال وجود نقاش يغضبك أو انقلاب على صعيد وضعك الشخصي أن الناس لاتقدر تعبك ولديك فواتير واستحقاقات.. متواضع بالفطرة لكن يجب أن تأخذ زمام المبادرة..

الدلو:

تواجه أوضاعك .. حدسك قادر على فهم المشكلات من دون كلام.. أمورك ستتحسن إن كنت هادئاً.. قد توقع شراكة وقد تكتسب خبرات تجريبية وتتأرجح بين القمة والقعر وقد يكون عندك خصوم.

الحوت:

مرتبك.. قد تتصرف بخطأ.. خفف تسلطك ووظف طاقاتك.. اليوم مضغوط بالواجبات تنازل قليلاً وتصرف بطريقة ذكية وتملك قلب عاطفي وموهوب كثيراً.. لديك تجارب كثيرة اطلب المساعدة.