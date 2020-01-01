المطران حنا:انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات تستهدف الوجود الفلسطيني

السبت, 8 شباط 2020 الساعة 22:07 | سياسة, عربي

المطران حنا:انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات تستهدف الوجود الفلسطيني

جهينة نيوز:

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى مؤامرة تستهدف الوجود الفلسطيني.

وقال المطران حنا خلال استقباله وفدا من موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة اليوم إن “الذين يتآمرون على المسجد الأقصى ويخططون لفرض أمر واقع جديد والسيطرة عليه هم ذاتهم المتآمرون على الوجود المسيحي الفلسطيني العريق في هذه المدينة المقدسة”.

وأوضح المطران حنا أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال يشجعه على التمادي في مخططاته الاستعمارية داعيا إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة هذه المخططات التي تستهدف الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا