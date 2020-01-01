بعد تحرير ما يزيد عن 15 قرية و تل .. وحدات الجيش تحرر تل العيس و بلدة العيس

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري قرية بانص و بلدة العيس و تل العيس الاستراتيجي جنوب حلب من تنظيم هيئة تحرير الشام الارهابية (جبهة النصرة سابقاً).

و ذكر مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات الجيش العربي السوري حررت بلدة بانص و العيس و تل العيس بعد تكبيد الارهابيين خسائر فادحة في الارواح و العتاد.

و كانت وحدات الجيش العربي السوري سيطرت خلال الـ 24 ساعة الماضية في محور ريف حلب الجنوبي الغربي على قرى وتلال هامة منها: محكلة، مريودة، حور العيس، تل باجر، عزيزية، تل كراتين، الشيخ احمد، جب الكاس، ام عتبه، ابو كنسة، تل التباريز، رسم العيس, مريودة و خربة الكوسا و رسم الصهريج.