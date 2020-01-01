أطعمة لا يجب تجميدها في الفريزر

جهينة نيوز:

يعتقد كثير من الأشخاص أن وضع الأطعمة في الفريزر يساعد في الإحتفاظ بها لفترات طويلة، ولكن هذا لا ينطبق على كافة الأطعمة، حيث أن هناك مجموعة من الأطعمة التي لا ينصح بتجميدها في الفريزر حتى لا تصبح ضارة بالصحة.

1- الحليب: يمكن تجميد الحليب وتخزينه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وليس أكثر من ذلك، ولكن يجب التأكد من وجود مساحة فارغة في عبوة الحليب لأن حجمه يزداد عند التجمد ويمكن أن يسبب انفجار العبوة. وعند القيام بإخراجه من الفريزر، يجب تركه حتى يذوب ببطء في الثلاجة قبل الإستخدام.

2- الخضروات والفواكه: لسوء الحظ، لا يمكنك تجميد مكونات السلطة لأن المحتوى المائي للخضروات مرتفع جداً، وهذا يمكن أن يسبب تلفها وعدم صلاحيتها للإستخدام. وينطبق هذا على الخيار والطماطم والفجل والخس والكرفس وغيرها من الخضروات.

أيضاً تحتوي أغلب الفواكه على مستويات مرتفعة من الماء، وهذا يعني أن هذا الماء سوف يتجمد عند وضعها في الفريزر ويسبب تلفها عند القيام بإذابتها مرة أخرى.

3- الزبادي: لا يحبذ تجميد الزبادي في الفريزر، حيث يتراكم الثلج على هذه المنتجات، وبعد إخراجها، سيبدأ الثلج في الذوبان على هيئة سائل يغطي الزبادي، مما يؤثر على مذاقه، وبالتالي يصعب تناوله أو إضافته إلى الأطعمة والمشروبات.

4- البطاطس والأطعمة المقلية: تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فإن حفظها في الثلاجة أو الفريزر سوف يجعلها طرية ولينة، وبالتالي ستفقد مذاقها المميز عند طهيها.

في حالة وضع الأطعمة المقلية في الفريزر، فسوف تفقد الطابع المقرمش الخاص بها مثل الدجاج أو البطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة، حيث ستصبح مبللة وبالتالي لا يمكن تناولها مرة أخرى.

5- المخبوزات والحلويات والبيضك يتشابه مصير المخبوزات والحلويات التي يتم تجميدها مع مصير الأطعمة المقلية، حيث ستفقد قوامها وتصبح رطبة ومبللة ويصعب تناولها. عند وضع البيض في الثلاجة، فسوف يتمدد محتوى الماء داخله، مما يسبب تصدع القشرة الخاصة به ويصبح أكثر عرضة للبكتيريا، وبالتالي سوف يسبب في أضرار صحية عديدة عند إخراجه من الفريزر وتناوله.

6- الجبن الطري: يؤدي تخزين الجبن الطري في الفريزر إلى تراكم الماء به، وبعد إخراجه من الفريزر، سيتحول هذا الثلج إلى ماء ويصبح غير صالح للإستخدام.

7- اللحوم التي تم إذابتها من قبل: في حالة القيام بإذابة اللحوم بعد وضعها في الفريزر، فلا يجب إعادة تجميدها مرة أخرى، حيث أنها ستكون بيئة خصبة لجذب البكتيريا الضارة، والحل البديل هو القيام بطهيها ثم وضعها في الثلاجة لتأجيل تناولها إلى اليوم التالي.

8- المكرونة والأرز: لن يتسبب تجميد المكرونة في تلفها، ولكن سوف يتغير مذاقها لأنها ستصبح طرية بعد الإذابة، ولذلك لا يفضل وضعها في الفريزر، وينطبق ذلك على الأرز أيضاً.

9- التوابل المختلفة: يتسبب تجميد التوابل في تغير مذاقها، وهذا يعني أنها لن تمنح الأطعمة المختلفة نكهة مميزة بل يمكن أن تؤدي إلى تغير مذاقها للأسوأ.

لا يجب وضع التوابل المختلفة في الفريزر مثل الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والبهارات وغيرها.

المصدر: ويب طب