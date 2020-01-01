روسيا تصنع محرك هجين (نفاث- صاروخي) لطائرات فرط صوتية

السبت, 8 شباط 2020 الساعة 17:51 | سياسة, عالمي

روسيا تصنع محرك هجين (نفاث- صاروخي) لطائرات فرط صوتية

جهينة نيوز:

اخترع مهندسو وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس محركا يتمتع بإمكانيات محركين في آن واحد هما المحرك الهوائي النفاث ومحرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود السائل ما يمكن من صنع طائرة تفوق سرعتها كثيرا سرعة الصوت.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن هيئة براءات الاختراع قولها اليوم إن المهندسين اخترعوا هذا المحرك من أجل الطائرة المنتظرة التي تستطيع أن تطير لبعض الوقت بسرعة 6 ماخ أي نحو 6 أمثال سرعة الصوت وتهاجم أهدافا في الفضاء القريب بالصواريخ.

وتعمل روسيا أيضا على صنع مقاتلة اعتراضية جديدة سريعة جدا (ميغ-41) تقدر على اعتراض أهداف لا تستطيع المقاتلة الاعتراضية الأساسية حاليا ميغ 31 القادرة على التحليق في الستراتوسفير الوصول إليها.


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