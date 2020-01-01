تأجيل امتحانات كليات فرع جامعة دمشق بالسويداء بسبب الأحوال الجوية

جهينة نيوز:

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً الأحد في جميع كلياته نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس الفرع الدكتور منصور حديفة في تصريح لسانا أنه نظراً للحالة الجوية السائدة وتساقط الثلوج في العديد من مناطق المحافظة وانقطاع بعض الطرق فيها وحرصاً على مصلحة الطلبة تقرر تأجيل المواد الامتحانية المقررة غداً في فرع جامعة دمشق بالسويداء على أن يتم إجراؤها في اليوم التالي لانتهاء الامتحانات حسب كل كلية.

ويضم فرع جامعة دمشق بالسويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.