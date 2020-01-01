ظريف يلتقي بيدرسون ويؤكد على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها

جهينة نيوز:

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع المبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صحفي "نوقشت آخر التطورات في سورية خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سورية مع الوزير محمد جواد ظريف".

وأكد ظريف "على استعداد بلادنا لأي نوع من التعاون في إطار احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، في إشارة إلى الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية.

كما ناقش بيدرسون مع ظريف وجهات نظره بشأن العملية السياسية وغيرها من المسائل ذات الاهتمام".