ميسي يتخذ قرارا بشأن مستقبله مع برشلونة

جهينة نيوز:

نقلت تقارير إعلامية عن اتخاذ نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، لقرار بشأن مستقبله مع الفريق الإسباني، وذلك عقب المشادة العلنية مع المدير الرياضي للفريق، الفرنسي إريك أبيدال.

ونقلت عدد من وسائل الإعلام العالمية تأكيدات من مصادر مقربة من الأرجنتيني، على أن صاحب الـ32 عاما لن يرحل عن برشلونة في الصيف المقبل على أقل تقدير.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب يسعى لإكمال عقده الحالي مع برشلونة.

كما أن اللاعب لا يمانع ببدء مفاوضات جديدة حول عقد التجديد، في الوقت الذي يفضل بأن يكون عقد التجديد بعد نهاية كل موسم.

يذكر أن مشادة كلامية حصلت بين ميسي وأبيدال، عقب تصريح الإنتقادات التي وجهها الأخير لعدد من لاعبي الفريق وبأن تخاذلهم هو السبب في طرد المدرب السابق فالفيردي.

ليرد عليه ميسي، برسالة على "إنستغرام" قائلا "نحن اللاعبون نعترف بأخطائنا والجميع يجب أن يفعل، ونحن أيضًا أول من يعترف عندما لم نكن على ما يرام، على الإدارة الرياضية تحمل مسؤولياتها وحينما تتحدث عن لاعبين عليها أن تحدد من هم بعينهم، أعتقد أنه عليك أن تذكر أسماء اللاعبين الذين تقاعسوا في التدريبات أو المباريات".