رأي اليوم: هل عودة "يهود خيبر" إلى السعودية بداية التطبيع؟

جهينة نيوز:

"لا تبدو العربية السعودية في إطار السماح للإسرائيليين بالوجود على أراضيها، فهم غير مرحب بهم على أراضيها حالياً، وهي الإجابة الرسمية التي أعلنتها على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، رداً على السماح للإسرائيليين بالسماح لمستوطنيها زيارة بلاد الحرمين"، بهذهه الكلمات بدأت صحيفة "رأي اليوم" مقالتها حول الإسرائيلي داوود بن يوسف شكر، الذي كان ناشد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، السماح له بزيارة "قبور أجداده" في المملكة، كما يزعم، وأنه من مواليد نجران 1944، ونزح في طفولته إلى اليمن.

وتضيف الصحيفة: الملفت في هذا الرجل، ومع كبر سنه، أنه لم يجرؤ فيما قبل على الخروج، والقول إنه من مواليد السعودية، أو يطالب سلطات الأخيرة بعهودها السابقة بزيارة قبور أجداده، وبدا أنه اختار بعناية طلبه أو مناشدته هذه، لشعور ما بدأ يتبلور في الكيان، بأن السعودية مقبلة على تطبيع ما، يسمح لهم بزيارة أراضيها، وحتى الوصول إلى زيارة خيبر، أو ما يعرف بيهود خيبر في الحجاز، وحقهم التاريخي المزعوم، ورغبتهم بالعودة إليها، ويؤكد شكر أنه حتى العام 1948، كان يوجد 260 يهودياً في نجران السعودية، لم يبق منهم أحياء، سوى 15 شخصاً، هو واحد منهم.

وتوضح الصحيفة أن لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي حول مناشدة الرجل الإسرائيلي، الذي حظي باهتمام حساب وزارة خارجية الاحتلال، وإن كان سيسمح له أم لا، لكن الإعلامي السعودي تركي الحمد، عبر عن أمنيته بالسماح له، بزيارة نجران، وقبور أجداده فيها، مضيفةً: لعل هذه الأمنية التي أعطاها الحمد طابعاً إنسانياً فيما لو تمت، تعيد التساؤلات بين معلقين حول مكان تلك القبور اليهودية، وإن كان أهالي المحافظة السعودية المذكورة (نجران)، يدركون أن أرض محافظتهم، تحتوي على بقايا رفات 245 يهودياً أو أقل، وهل جرى تمييز تلك القبور على أنها يهودية، وكيف سيستدل عليها صاحب الأمنية الإسرائيلي، بعد كل تلك السنوات، والتطور العمراني الذي شهدته نجران؟

ومن الجدير بالذكر، أن السعودية، لا تسمح لحاملي الجوازات الإسرائيلية الدخول إلى أراضيها، لكن عدداً منهم كانوا قد ظهروا على أراضيها، وحظوا بالترحيب، والضيافة، وتردد أنهم دخلوا بجوازات سفر أجنبية، وحصلوا على التأشيرة السياحية الجديدة فيها.