إدارة المرور تبيّن حالة الطرق العامة في المحافظات وتنصح بالحذر

السبت, 8 شباط 2020 الساعة 15:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

إدارة المرور تبيّن حالة الطرق العامة في المحافظات وتنصح بالحذر

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة بالمحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى ظهر اليوم، موضحةً أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة ماعدا طريقي جوبة برغال الغاب وجوبة برغال صلنفة في محافظة اللاذقية بسبب تراكم الثلوج.

وأشارت إدارة المرور في بيان، اليوم، إلى أن طريق صلنفة محطة البث الغاب سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر، تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال على الرقمين 5422703- 5411365 .


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