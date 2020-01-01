النواب العراقي: إخراج القوات الأمريكية من البلاد قرار سيادي لارجعة عنه

جهينة نيوز:

صوّت مجلس النواب العراقي في الخامس من الشهر الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

واليوم، أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم، أن إخراج القوات الأمريكية من العراق قرار سيادي لا تراجع عنه.

وفي حديث صحفي، قال عضو اللجنة كريم عليوي إن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق لا تراجع عنه أبداً وهو قرار سيادي جاء في إطار مصلحة البلاد والحفاظ على سيادتها وسيكون من أولى مهام الحكومة المقبلة.

وأضاف عليوي: إن نية الولايات المتحدة نصب منظومات باتريوت في بعض القواعد مرفوضة ولن نقبل بها مطلقاً كما أنها تمثل مماطلة مرفوضة لأن الشعب العراقي برمته مع قرار إخراج آخر جندي أمريكي من العراق.