الاتحاد البرلماني العربي: لا حل من دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

جهينة نيوز:

دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة، إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود العربية لتشكيل موقف مشترك ضد "صفقة القرن".

وقال الطراونة في كلمة له خلال انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ الـ30 للاتحاد البرلماني العربي في عمان لبحث "صفقة القرن": لا حل قابلاً للحياة من دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، الموقف الأردني ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.

وأضاف الطراونة: اجتماعنا خطوة نحو تكامل الجهود العربية لتشكيل موقف مشترك، أدعو لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، نحن بأمس الحاجة لعنوان يوحد الصفوف، ولا شيء أفضل من فلسطين للتوحيد.

وفي حديثه عن صفقة القرن قال الطراونة: نسفت "صفقة القرن" الأسس التي استندت إليها قرارات الشرعية الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين، فلا عاصمة في القدس، ولا عودة للاجئين، ولا أرض متصلة الضمير والبناء، فهي صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها بعض الحق وبعض الكرامة.

وأكد الطراونة أنه لن تكون هناك فرص لأي حل لا يقبله الفلسطينيون، ولا حل قابلاً للحياة من دون إعلان قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية الناصة على حق العودة والتعويض للاجئين، وتجميد مشاريع السرطان الاستيطاني، والتمسك بالمقدسات الإسلامية والمسيحية مرجعية عربية، وبوصاية هاشمية، لتظل فلسطين حاضنة الزمان والموقف، والشاهدة على الحق.