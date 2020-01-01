كهرباء حمص تواصل العمل لإصلاح أعطال خطوط التوتر بسبب الظروف الجوية

جهينة نيوز:

تواصل الورشات التابعة للشركة العامة لكهرباء حمص إصلاح الأعطال الحاصلة في شبكات التوتر المنخفض والمتوسط في الريف والمدينة في ظل الظروف الجوية السائدة.

وأوضح مدير الشركة المهندس مصلح الحسن في تصريح صحفي أن المنخفض الجوي والرياح الشديدة خلال اليومين الماضيين والمستمرة حتى الآن تسببت بإلحاق أضرار بخطوط التوتر المتوسط خاصة في الريف الغربي للمدينة وخط التوتر المتوسط “مشتى الحلو حاصور كفرام مريمين” وخط التوتر المتوسط في قرية المشتاية بوادي النضارى.

وأضاف الحسن أن الورشات تعمل حالياً على إصلاح أعطال خط التوتر المتوسط في قرية المشتاية وقرية الزعفرانة بريف حمص الغربي ولفتايا شمال القصير ولوحة التوتر المنخفض في قرية سنون بريف حمص الغربي، لافتاً إلى أن الورشات عملت حتى ساعات متأخرة أمس لإصلاح العطل الكبير في خط التوتر المتوسط “مشتى الحلو حاصور كفرام مريمين” وإعادته للخدمة.

وبيّن الحسن أن معظم الأعطال في المدينة تتركز على شبكة التوتر المنخفض في أحياء “كرم اللوز وكرم الزيتون والنازحين والعباسية والأرمن الشرقي والبياضة وحي السبيل”.

وأوضح الحسن أن الأعطال المتكررة جاءت نتيجة الأحمال الكبيرة وسقوط بعض الأشجار على خطوط التوتر بسبب الرياح الشديدة، منوهاً بجهود عمال الطوارئ في إصلاح الأعطال رغم الظروف الجوية، ومشيراً إلى أن الورشات في حالة استنفار كامل لصيانة أي عطل في الريف والمدينة.