جهينة نيوز:

تأهل فريق المخرم إلى دور الـ 16 بكأس الجمهورية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على النبك بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي وذلك ضمن دور الـ 32 للمسابقة.

وانضم المخرم في الدور القادم إلى تشرين بعد فوزه على شرطة حماة بتسعة أهداف من دون رد والوحدة بفوزه على المحافظة بأربعة أهداف لهدفين والطليعة بفوزه على عفرين بثلاثة أهداف من دون مقابل والفتوة على التضامن بهدف نظيف.

وكانت فرق مورك والساحل والحرية ومصفاة بانياس والجهاد قد ضمنت تأهلها في وقت سابق إلى دور الـ 16 من المسابقة.