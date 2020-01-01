المخرم إلى دور الـ 16 بكأس الجمهورية لكرة القدم،

السبت, 8 شباط 2020 الساعة 14:59 | رياضة, كرة القدم

المخرم إلى دور الـ 16 بكأس الجمهورية لكرة القدم،

جهينة نيوز:

تأهل فريق المخرم إلى دور الـ 16 بكأس الجمهورية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على النبك بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي وذلك ضمن دور الـ 32 للمسابقة.

وانضم المخرم في الدور القادم إلى تشرين بعد فوزه على شرطة حماة بتسعة أهداف من دون رد والوحدة بفوزه على المحافظة بأربعة أهداف لهدفين والطليعة بفوزه على عفرين بثلاثة أهداف من دون مقابل والفتوة على التضامن بهدف نظيف.

وكانت فرق مورك والساحل والحرية ومصفاة بانياس والجهاد قد ضمنت تأهلها في وقت سابق إلى دور الـ 16 من المسابقة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا