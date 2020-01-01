جهينة نيوز:

دارت كاميرا الفيلم الروائي القصير "سبع وسبعون فاصلة" للمخرج مالك محمد منذ أيام، مقدماً بذلك رؤية سينمائية سورية لرواية الكاتب الفرنسي غيوم ميسو الشهيرة "فتاة من ورق"، كتبتها ربا أحمد.

وهذا هو الفيلم الاحترافي الأول لمالك محمد كمخرج بعد حصوله على منحة إنجاز فيلم روائي قصير احترافي من مؤسسة السينما لإحرازه المركز الأول في دبلوم العلوم السينمائية وسبقه فيلم من إخراجه ضمن مشروع سينما دعم الشباب بعنوان ليل الغريب.

ويتناول الفيلم علاقة أديب مع الشخصيات التي يكتبها حيث تظهر من الورق شخصية فتاة لتعترض على سير أحداث حياتها لأنها غير مقتنعة بها وتطالبه بتغييرها ثم نجد أن هذه الشخصية تعايشت مع الأديب في منزله مع مجموعة شخصيات أخرى ما يجعله خائفاً من ظهورها كونها تستطيع اقتحام خلواته وخصوصيته بشكل دائم حتى يوافق في نهاية المطاف ويعدل ما كتبه عن تلك الشخصية.

ويشارك في الفيلم كل من الفنانين: ثراء دبسي ومأمون الخطيب ورنا جمول وعهد ديب.