الخامنئي: إيران لديها قوة جوية قوية رغم الضغوط الأمريكية

جهينة نيوز:

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي الخامنئي، إنه رغم الضغوط الأمريكية، فإن بلاده تمتلك قوة جوية قوية.

واستقبل الخامنئي اليوم السبت قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني بمناسبة الذكرى انضمام الضباط الجيش للإمام الخميني في 8 شباط 1979.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خامنئي قوله "إيران تمتلك سلاحا قويا جدا على الرغم من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979".

وتابع الخامنئي، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "منذ الثورة كان هدفهم منعنا من امتلاك سلاح جوي قوي ... لكن انظر إلينا الآن. بل إننا نصنع الطائرات. لقد حولنا ضغطهم إلى فرص".

كما أكد المرشد الأعلى أن "مكائد العدو ضد الأمة مآلها الفشل"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية على إيران عمل إجرامي".

وأضاف "سنملك من القوة ما يمكننا من وضع نهاية لتهديدات العدو".