واعظي: ترامب غير جدير بالثقة ولن نتفاوض إلا بعد رفع العقوبات

جهينة نيوز:

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إنه يمكن لطهران التفاوض مع الولايات المتحدة في إطار (5+1) بعد رفع العقوبات عنها، منوهاً بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير جدير بالثقة.

ولفت واعظي إلى الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد أفضل من العام السابق.

إلى ذلك قال واعظي: لقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية 12 شرطاً مسبقاً للتفاوض ولم نقبلها، لكنهم اليوم يتوسلون للتفاوض من دون شروط مسبقة ولا نقبلها.

ونوّه واعظي بأن أمريكا تريد وضع العراقيل أمام علاقات إيران بالدول الأخرى، وهناك 400 شخصاً في وزارة الخزانة الأمريكية يعملون ضد إيران لكي لا تكون لها علاقات اقتصادية ومصرفية مع دول أخرى.

وأضاف: فُرضت على مدى الأشهر السبعة الماضية جميع أنواع العقوبات لكنها لم تؤثر على السوق أو أسعاره.