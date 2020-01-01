على عين رونالدو.. جورجينا تلهب الجمهور بـ "التانغو"

السبت, 8 شباط 2020 الساعة 10:40 | رياضة, كرة القدم

على عين رونالدو.. جورجينا تلهب الجمهور بـ

جهينة نيوز:

شاركت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تقديم حفل "سان ريمو" الموسيقي، الذي أقيم الخميس الماضي في إيطاليا.

ولم يمر الحفل من دون أن تخطف جورجينا الأضواء، فإلى جانب تقديمها فقرات من الحفل، ظهرت صاحبة الـ25 عاماً، بكامل رشاقتها وأناقتها، عند أدائها لرقصة "التانغو" الشهيرة مع أحد المحترفين.

وألهبت جورجينا الجماهير الحاضرة بحركاتها ورقصاتها، وكان من ضمنهم رونالدو، الذي بدا سعيداً بأداء صديقته حيث صفق لها بحرارة.

وبعد نهاية الحفل، نزلت جورجينا من المنصة وتوجهت إلى رونالدو الذي قدم لها التهاني.


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