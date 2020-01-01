مستغلا وضع أنجلينا جولي الصحي.. طبيب يعتدي جنسيا على 90 مريضة!

جهينة نيوز:

أدين طبيب بريطاني بارتكاب 90 حالة إعتداء جنسي على عدد من النساء اللواتي ترددن على عيادته من أجل إجراء فحوص طبية.

وقضت محمكة بريطانية بسجن الطبيب مانيش شاه 15 عاما بعد ارتكابه لعدد من حالات الإعتداء الجنسي وصل عددها لـ90 حالة مستغلا وضعه المهني.

ووصفت القاضية آن مولينوكس الطبيب، بأنه أتقن فن الخداع مستغلا وضعه المهني، ليقوم بإختلاق قصص سببت الخوف لدى هؤلاء النساء.

وبحسب مانشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة 7 شباط، فإن الطبيب استغل الوضع الصحي للممثلة الأمريكية انجلينا جولي لإخافة مريضاته بشأن وضهن الصحي.

حيث استطاع إقناع مريضاته بإجراء فحوص غير ضرورية بين أيار 2009، و حزيران 2013.

ووصل عدد ضحاياه أثناء عمله في لندن الى 23 امرأة بالإضافة لفتاة في الخامسة عشر، كما وأدين بارتكاب 18 اعتداء جنسي آخر في عام 2018.

كما وأدين بارتكاب 25 اعتداء جنسي في مركز "ماوني" الطبي.

هذا وكانت إحدى ضحاياه قد أدلت بشهادة في المحكمة تحدثت فيها على أن الطبيب روى لها قصة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي وكيف أنها أجرت عملية وقائية واستأصلت ثدييها، خوفا من السرطان، ثم سأل المريضة ما إذا كانت ترغب في أن يفحص ثدييها.

من جهته الطبيب قال بأن ما فعله جاء ضمن إجراءات "الطب الوقائي".