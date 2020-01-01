19 خبيراً اقتصادياً ليبياً في مصر لتوحيد المؤسسات

جهينة نيوز:

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، غداً الأحد، اجتماعات يحضرها 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية الرئيسية فضلاً عن مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك لإنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف.

وفي حديث صحفي، قال مصدر ليبي مطلع على الاجتماعات إن المقترحات الأولية تهدف لأن يكون للجنة مستويان، مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، وأمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، مؤكداً أن الاجتماعات تأتي بالتزامن مع عقد اجتماعات العسكريين الليبيين في جنيف وهو ما يمهد لتفعيل الحل السياسي بشكل كامل.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الليبي على الصلح أن اللجنة الاقتصادية تم تشكيلها من بعض المختصين في مجال الاقتصاد والمال من كلا القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى عدم وضع معايير توزيع هذه اللجنة ومهمتها الحقيقية ودورها في توحيد المؤسسات، موضحاً أن اللجنة من خلال متابعة المحاور التي ستناقشها في القاهرة يتضح عدم إشارتها إلى دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عدم الاهتمام بتوحيد المؤسسات النقدية والمالية كوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وعدم الاهتمام بتوحيد مؤسسة النفط وتنمية قدرتها الإنتاجية.

ولفت الصلح إلى أن التوزيع العادل للنفقات له وظيفة اجتماعية واقتصادية وتساهم الدولة من خلال النفقات في توزيع التنمية بين الأقاليم الليبية، داعياً إلى ضرورة توقف أعمال الفساد ومعالجة الاختلال بكافة أنواعه، مشيراً إلى أن نتائج اللجنة تمثلها ولا تمثل جميع الآراء في المجتمع خاصة أن هناك أسباباً منطقية تتطلب كشف البعثة الأممية عن كيفية اختيار هذه اللجنة والإعلان عنها.

وفي سياق آخر، أعرب بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن أمله حول قرب توافق الدول الأوروبية حول شكل وآليات وطرق مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكداً أن الأمر سيتبلور بشكل أكثر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر 17 شباط الجاري في العاصمة البلجيكية.