إيران تسعى لهزيمة هذا "المثلث"

جهينة نيوز:

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن تضخيم التهديدات الوهمية أداة للعدو في الحرب الإدراكية ضد الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" فجر اليوم السبت على لسان شمخاني "أن المثلث الاسرائيلي - العربي - الغربي سيُهزَم في هذا المعترك كما في السابق".

واستعرض شمخاني في تصريح له أبعاد المؤامرات الأمريكية العديدة الجارية ضد إيران، وقال "إن الحرب الأمريكية الهجينة ضد بلاده، والتي تهدف إلى دفع إيران إلى الاستسلام والانهيار، محكوم عليها بالفشل من خلال اعتماد المعرفة والعلم وتحمل المسؤوليات واليقظة والجهوزية والتلاحم الوطني".

وأشار شمخاني إلى أن الحرب الإدراكية باعتبارها واحدة من أبعاد الحرب الهجينة تسعى لإطلاق رسالة مفادها "فكّر وتصرف كما أملي عليك"، مضيفا: إن تقليل أهمية الحقائق وتجاهلها وقلبها وتضخيم التهديدات الوهمية والإيحاء بها كواقع تعد من الأساليب الأخرى للحرب الإدراكية.

وأوضح شمخاني أن الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام تعد أدوات التواصل بين هذه الظاهرة، والمتلقي هي الساحة الرئيسية للمجازر الراهنة وأداة فرض الاستسلام على الشعوب.

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى أن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وأنصاره فرضوا الحرب على بلاده، لأنهم اعتقدوا "أن الجيش الإيراني ليس مستعدا، وأن إنهيار البلاد كان أمرا حتميا ولكن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة وقيادة الإمام الراحل برهنت أن مصير المتوهمين هو الهزيمة والموت".