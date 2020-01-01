تعديل دستوري يطال القانون التجاري الجزائري ويعزز العدالة في المجال الاقتصادي

جهينة نيوز:

في رسالته الموجهة إلى المشاركين بيوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية الحماية القانونية للاستثمار، والتي قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، بلعيد محند أوسعيد، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن التعديل الدستوري المقبل سينظر ويراجع العديد من القوانين.

وأضاف: من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعاني مشكلات، وكذلك القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني.

وسيشمل التعديل المقبل، تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، ولاسيما حماية الاستثمار، كما سيتم اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من الفساد.

وأوضح الرئيس الجزائري أن التعديل الدستوري المقبل، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة، بعيداً عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم.

ودعا تبون جهاز العدالة إلى الحماية القانونية للاستثمار، ليكون فعالاً في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون، دون سواه، لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات.