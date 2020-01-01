سلطنة عمان تؤيد تخفيض أكبر لإنتاج النفط بسبب "كورونا"

جهنة نيوز:

بعد اقتراح اللجنة الفنية في "أوبك+"، يوم الخميس، خفضاً مؤقتاً يبلغ 600 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط، قال محمد الرمحي وزير النفط في سلطنة عمان، اليوم، إنّ بلاده تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ"أوبك+" بإجراء خفض أكبر لإنتاج النفط، حتى نهاية حزيران المقبل.

وقال الرمحي: تؤيد سلطنة عمان توصيات اللجنة الفنية لـ "أوبك+" من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم "وبك+" بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني، في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط.

ويبحث المنتجون في "أوبك+" حالياً ما إذا كانوا سيجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من آذار القادم.