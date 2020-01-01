سلطنة عمان تؤيد تخفيض أكبر لإنتاج النفط بسبب "كورونا"

السبت, 8 شباط 2020 الساعة 10:01 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

سلطنة عمان تؤيد تخفيض أكبر لإنتاج النفط بسبب

جهنة نيوز:

بعد اقتراح اللجنة الفنية في "أوبك+"، يوم الخميس، خفضاً مؤقتاً يبلغ 600 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط، قال محمد الرمحي وزير النفط في سلطنة عمان، اليوم، إنّ بلاده تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ"أوبك+" بإجراء خفض أكبر لإنتاج النفط، حتى نهاية حزيران المقبل.

وقال الرمحي: تؤيد سلطنة عمان توصيات اللجنة الفنية لـ "أوبك+" من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم "وبك+" بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني، في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط.

ويبحث المنتجون في "أوبك+" حالياً ما إذا كانوا سيجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من آذار القادم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا