زفاف جماعي في

جهينة نيوز:

شارك حوالي 6000 من الأزواج في حفل زفاف جماعي نظمته كنيسة التوحيد الكورية الجنوبية في مركز "تشيونغ شيم للسلام العالمي" في غابيونغ، بشمال شرق العاصمة سيئول.

وتجمع الأزواج وتبادلوا العهود أمام أكثر من 30 ألف ضيف من جميع أنحاء العالم، وتعهد الأزواج والزوجات جميعهم بالبقاء سوية في السراء والضراء، في المرض والعافية، حتى الموت.

وشوهد بعض المشاركين وهم يرتدون كمامات خوفاً من فيروس "كورونا"، الذي أصاب 20 شخصاً على الأقل في كوريا الجنوبية، لكن معظم المشاركين لم تساورهم هذه المخاوف.

وقالت اللجنة المنظمة إنّ المكان تم تعقيمه بالكامل، وجرى استخدام كاميرات مراقبة حرارية، ووزعوا الأقنعة، ولم يلغ أي من الأزواج مشاركته خوفاً من الفيروس، بحسب المنظمين.