وحدات الجيش العربي السوري تحرر بلدة مريودة و تبدأ بتحرير تل العيس بعد تطويقها

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري بلدة مريودة في ريف حلب الجنوبي من التنظيمات الارهابية و بدأت بتحرير بلدة تل العيس .

و أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات الجيش العربي السوري حررت بلدة مريودة في ريف حلب الجنوبي من تنظيم جبهة النصرة الارهابية و الجماعات الارهابية المتحالفة معها بعد أن دمرت مواقعهم و كبدتهم خسائر فادحة بالارواح و العتاد, و ذكر المصدر بأن وحدات الجيش العربي السوري طوقت تل العيس من ثلاث جهات و بدأت بتحريرها من رجس الارهابيين.

و في سياق متصل افادت مصادر لجهينة نيوز بأن قوات الاحتلال التركي سحب قواتها من ثلاث نقاط في محيط سراقب و ذلك بعد ساعات من انذار اردوغان الاخير الذي هدد بضرب وحدات الجيش السوري اذا لم تنسحب الى خلف النقاط التركية بما فيها خلف خان شيخون.