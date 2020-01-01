أبراج السبت 8 شباط مع سمر عمران

جهينة _ خاص:

مولود 8 شباط: يحب الحياة ويدافع عن الحق يحب الحيوية وصادق وصريح ويحب السلطة والنفوذ ومتعدد المواهب يتفرد بشخصيته ولديه القدرة على توقع الأحداث.. المرحلة اليوم مثقلة بالأعباء لكن هناك انفراجات قادمة وتكون محظوظ بالأوضاع العاطفية أيضاً لتلاقي نصفك الآخر وحظوظ سعيدة على كل الصعد.

الحمل:

ارتفعت المعنويات وتستمد اليوم القوة مع الرفقة وتشعر بأهمية التعاطف، تعيش يوم مختلف وجيد تمارس نشاط أدبي واليوم الحظ لك.

الثور:

جرب أن تبقى متيقظاً ولا تتهرب من المسؤوليات العائلية وجرّب تفادي الحوارات الحامية لأن الأمور البيتية والعقارية هي التي تشغل بالك انتبه.

الجوزاء:

نهار لطيف جرب توضيح كلامك ولا تثير مواضيع حساسة لاسيما مع الأهل، النهار يحمل لك سفر ومناسب للدراسة، حاول أن تكون نفسيتك مرتاحة ومعنوياتك عالية.. اليوم للبيع والشراء والعائلة.

السرطان:

مناسب للالتفاف حول الأهل والأحبة وتدعيم القضايا والحصول على فرص مالية عليك التركيز للوصول إلى هدفك بفضل قوة إرادتك وربما تقصد شخص.. قد تدفع المال أو الهدايا.

الأسد:

القمر لديك ومطمئن الخاطر.. هناك خبر أو حسم لقضية عالقة.. أنت من أكثر الناس المحظوظين ولديك ولادة جديدة اليوم.

الجوزاء:

اليوم أقل حظاً ويحمل تراجع ولا تجازف بالاستقرار ولا تسمع للكلام المعسول.. لاتنسى أن تكون حذراً ولا تطرح تحدي كن هادئاً.. وانتبه على أمورك الشخصية وأشيائك.

الميزان:

فترة جميلة وفيها فرص جيدة وجديدة وتعزز الوجود الاجتماعي.. اليوم هناك خبر جميل ويرافقك الحظ وهناك تسوية ودعوات وسهرات ويوم نشيط.

العقرب:

جرب أن تثبت وجودك لأن سرعة التكيف والدقة في العمل هي من يعزز وجودك. النهار يمر بسلام وسمعة جيدة إذا كنت هادئاً وهناك تعامل مع غرباء.

القوس:

الحظ داعم وتحلو اللقاءات واليوم يحمل لك حوافز ويوم إيجابي تحرك لاتقف مكتوف اليدين.. احتمال سفر أو اتصال أو ضيوف من مسافات بعيدة.. الأمور العاطفية لن تسير كما تريد.. الحركة لك اليوم.

الجدي:

يوم مريح وللمحيط وتسوية قضية عالقة أو كسب تأييد والطريق خالي من الحوافز فكر وحلل.. اليوم هناك فواتير واستحقاقات مالية.

الدلو:

الأيام القادمة أفضل، لكن اليوم تعطي اهتمام للشراكة ولا تضيع وقتك بالندم والأسف ولا تدع مزاجيتك تؤدي إلى خلاف..جرب أن تلتقي بأصحابك وحل الأمور بمنطق وتعمل مصالحة وتقارب وتعزز الشراكة مع طرف آخر.؟

الحوت:

مضطرب اليوم ومتوتر اطلب المساعدة وتجنب السهر ولا تعاند والتزم بالمسؤوليات وانتبه على الصحة لأن اليوم هناك فيه تراكم أعمال.