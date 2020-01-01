القبض على ثلاثة أشخاص لمزاولة الصرافة والتحويل بشكل مخالف للقانون والتعامل بغير الليرة السورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في حي الفرقان بحلب يتعاملون بغير الليرة السورية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة المتعاملين بغير الليرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أن فرع الأمن الجنائي بحلب تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في حي الفرقان بحلب وبحوزتهم خمسة عشر ألف وتسعمئة دولار أمريكي وتسعمئة وخمسة الاف ليرة سورية وسبعة أجهزة خليوية بأرقام متعددة لاستلام وتوزيع الحوالات الخارجية وتصريف العملات الأجنبية وحجز سيارتين كانوا يستخدمونهما في تنفيذ أعمالهم.

وأوضحت الوزارة أنه بالتحقيق اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال بشكل مخالف للقانون والتعامل بغير الليرة السورية مشيرة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وما زالت التحقيقات مستمرة.