الأمم المتحدة: هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق

الجمعة, 7 شباط 2020 الساعة 23:11 | سياسة, عالمي

الأمم المتحدة: هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق

جهينة نيوز:

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأممية، فلاديمير فورونكوف، أن نحو 27 ألف إرهابي أجنبي يتواجدون حاليا في أراضي سوريا العراق.

وقال فورونكوف إن تنظيم "داعش" الإرهابي فقد موطئ قدمه في سوريا، وشهد تغيير قيادته بعد مقتل مؤسسه، أبو بكر البغدادي، في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال يمثل "نواة للتهديد الإرهابي عابر الحدود".

وتابع المسؤول الأممي: "ينبغي علينا أن نكون متيقظين ونقف صفا واحدا في وجه هذا الشر"، مضيفا أن "داعش" يحاول استعادة قدراته على خوض عمليات كبيرة على نطاق دولي، أما خلايا التنظيم المحلية فهي متمسكة باستراتيجيتها السابقة المتمثلة في سعيها إلى تعزيز وجودها في مناطق الأزمات، مستغلة المشكلات المحلية.

وبحسب فورونكوف، فإن الإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق، حيث يتراوح عددهم حاليا من 20 ألف حتى 27 ألف شخص، سيمثلون تهديدا في الآفاق القريبة والمتوسطة والبعيدة.

المصدر: نوفوستي


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