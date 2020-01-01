بكين: الولايات المتحدة أكبر تهديد جيوسياسي لنفسها وللعالم

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد جيوسياسي لنفسها وللعالم.

ورداً على تصريحات أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعي العام الأمريكيان زعما خلالها أن الصين تشكل تهديدا للولايات المتحدة وأنها أصبحت الخصم الجيوسياسي رقم واحد لها قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي اليوم عبر شبكة الانترنت إن “الولايات المتحدة تشكل أكبر تهديد جيوسياسي لنفسها طبقا لما يقوله الإعلاميون والخبراء والعلماء الأمريكيون وليس الآخرون”.

ولفتت هوا إلى الاستطلاع الدولي الذي أجراه مركز بيو للأبحاث العام الماضي وأظهر أن 45 بالمئة من المشاركين فيه يرون أن الولايات المتحدة تشكل تهديدا كبيرا للعالم.

وأوضحت هوا أن الصين في الوقت الحاضر تكافح فيروس كورونا الجديد لكن بعض الأمريكيين لا يدخرون أي جهد لتشويه سمعتها ومهاجمتها “ما يذكر بأهمية مكافحة بقايا الفيروسات الأيديولوجية والحرب الباردة”.

وكانت المتحدثة الصينية أكدت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ومن خلال موقفها من مسألة انتشار فيروس كورونا الجديد تتسبب بإثارة الذعر ونشره وتمتنع في الوقت نفسه عن تقديم المساعدة اللازمة.