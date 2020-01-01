"حيلة خبيثة" نفذها عمال الاستاد... يكتشفها حكم برازيلي ذكي

جهينة نيوز:

اكتشف حكم مباراة برازيلية "حيلة خبيثة" نفذها عمال ملعب "إنياو" لعدم احتساب الحكم أي ركلات جزاء بحق فريقهم في مواجهته أمام أتليتيكو جويانينسي بكأس البرازيل.

وبعد انطلاق المباراة بفترة بسيطة، لاحظ أحد الحكام أن منطقة الجزاء أصغر بصورة كبيرة، وفقا لما نقلته صحيفة "غلوبو سبورت" الرياضية البرازيلية.

وبالفعل أوقف حكم المباراة ليكتشف أن "الخط العرضي" لمنطقة الجزاء تم تصغير بنحو 2.5 متر.

وأمر الحكم بعدها بوضع خط جديد مكان الخطر القديم، ولكن أصيب اللاعبون بعد ذلك بالارتباك، بسبب ظهور الخطين معا، ما جعل الحكم يوقف المباراة مجددا.

وأجبر الحكم عمال ملعب إنياو، على إعادة رسم الخطوط البيضاء وتوضيحها باستخدام الطلاء الأبيض، ثم استخدام الطلاء الأخضر لإخفاء الخط المزيف الذي تم رسمه قبل المباراة.

واستكمل حكم المباراة اللقاء الذي يجمع أتليتيكو جويانينسي مع مضيفه إنياو في كأس البرازيل الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.

وانتهت المباراة بفوز أتليتيكو جويانينسي بهدف دون رد، وتأهله إلى الدوري التالي من البطولة البرازيلية ليواجه فريق سانتا كروز.