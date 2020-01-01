نتنياهو يحرج أردوغان و يكشف عن تجارة منعشة بين تركيا و كيان العدو الاسرائيلي

جهينة نيوز:

قال رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، يطلق عليه اسم "هتلر"، إلا أن التجارة بين البلدين في زيادة مستمرة.

وقال نتنياهو: "من المواقف التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهي في العلن، بينما تختلف تلك المواقف في مجال العلاقات التجارية بين بلديهما"، بحسب ما نشرته صحيفة "أورشليم بوست".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال لقاء لحزب الليكود، إنه ربما يكون "الإسرائيلي الوحيد الذي لا يسافر إلى تركيا".

وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس أردوغان "اعتاد أن ينعته بهتلر كل 3 ساعات... والآن يفعلها كل 6 ساعات، لكن نحمد الله أن التجارة بين تركيا و(إسرائيل) منتعشة!".

و يذكر ان العلاقات بين كيان العدو الاسرائيلي و النظام التركي تعتبر علاقات شراكة و قد التقى اردوغان بـ شارون و المرت و لكنه لم يلتقي بنتنياهو لاعتبارات اعلامية فيما يتم تبادل الادوار بين الاحتلال الاسرائيلي و الاحتلال التركي في سورية.