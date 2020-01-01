أكاديمي تركي: رهانات أردوغان في إدلب باتت خاسرة وعليه إعادة النظر في مجمل سياساته الخاطئة

جهينة نيوز:

استنكر البروفيسور التركي حسن آونال اليوم سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الخاطئة ضد سورية مشددا على ضرورة إعادة النظر في مجمل هذه السياسات.

وأشار أونال في حديث لقناة “هالك تي في” التركية إلى أنه بات من الواضح أن رهانات أردوغان في إدلب باتت خاسرة وعليه أن يفهم حقيقة فشل مساوماته بشأنها مبينا أن هناك مرآة يجب أن يرى أردوغان فيها أخطاءه سواء في إدلب أو في عموم سورية بعد فشل رهاناته على التنظيمات الإرهابية فيها.

ولفت الأكاديمي التركي إلى أنه مع تقدم الجيش السوري وقضائه على التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الأراضي السورية في محاولة منه لمنع هذا التقدم والقضاء على الإرهابيين في سورية ولا يتورع هذا الكيان عن الاحتماء بالطائرات المدنية من منظومة الدفاع الجوي السورية داعيا أردوغان إلى ترك الذرائع والحجج الواهية بشأن ادلب لكونها تشكل إدانة واضحة له في حماية الإرهابيين.