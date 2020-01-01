الصين تنجح بعلاج المصاب الاكبر سناً بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

تمكن الأطباء الصينيون من معالجة المصاب الأكبر سنا بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد والذي يبلغ 91 عاما من عمره في إنجاز يعتبر مهما في مكافحة هذا الداء الذي يمثل المسنون معظم ضحاياه.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أن المريض، وكنيته وان، كان يعد المصاب الأكبر سنا بالفيروس وتلقى العلاج في مدينة ييتشان في مقاطعة هوبي وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى الشعبي الثالث يوم 23 يناير حيث تعافى وخرج منه اليوم الجمعة.

وقال وان، حسبما نقلته الوكالة: "إنني سعيد جدا بمعالجتي. أود أن أشكر الأطباء والمؤسسات المعنية في كل مستوى على عملهم".

وقال نائب مدير المستشفى الشعبي الثالث في إيتشان، دو ديبينغ، في حديث لـ"شينخوا"، إن حالة هذا المريض قد تمثل بوصلة لمعالجة المرضى الآخرين وتعزز الثقة بالمؤسسات الطبية على المستوى الأولي في تقديم العلاج للمصابين المسنين بالفيروس وهؤلاء الذين يقعون في حالات حرجة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أواخر يناير، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا" والذي أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى العالم كله وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.