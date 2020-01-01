الصحة العالمية" تحذر من نقص حاد في المعدات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"

جهينة نيوز

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العالم يواجه نقصا حاداً في المعدات الطبية الوقائية الضرورية،لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس "كورونا "بسبب ازدياد الطلب عليها و ارتفاع سعرها .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في جنيف، إن هناك "عطلا خطيرا" في أسواق المعدات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" خاصة الأقنعة، موضحا أن الطلب عليها أكبر بـ100 مرة من مستواه الطبيعي فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 20 مرة.

وذكر غيبريسوس أنه تحدث مع الشبكة العالمية للمنتجين والبائعين والمصدرين للمعدات الطبية الوقائية لضمان إيصالها للمحتاجين إليها، مبينا أن الأولوية للعاملين في قطاع الصحة وذوي المرضى .

وأشار في هذا السياق إلى أنه لاحظ أن بعض المنتجين يدخرون سرا احتياطات المعدات الطبية لضمان بيعها بأسعار مرتفعة، داعيا إلى التضامن بين الرأي العام والقطاع الخاص لإنهاء مثل هذه الظواهر.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على استمرار مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، فيما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الوباء، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الشائعات والأخبار التي تضلل الناس بشأن التفشي.

و في وقت سابق أوضح غيبريسوس في كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أنه حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت جنيف، اليوم الجمعة، كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة في الصين و637 حالة وفاة.

وأضاف: "خلال اليومين الأخيرين، كان هناك عدد أقل من الإصابات المبلغ عنها في الصين، وهذا خبر سار"، إلا أنه حذر من أن هذه الأرقام قد ترتفع مرة أخرى.

المصدر وكالات