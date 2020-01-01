اليورو يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر بفعل بيانات ألمانية ضعيفة

جهينة نيوز

نزل اليورو لأدنى مستوى منذ أكتوبر اليوم الجمعة بعد أن سجل الناتج الصناعي الألماني أكبر تراجع له في عشر سنوات في ديسمبر إلى جانب دفعة جديدة من بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة والتي شجعت المستثمرين على شراء الدولار.

حقق الدولار مكاسب في الجلسات الأخيرة بفضل البيانات القوية. واستفاد أيضا من إحجام المستثمرين عن العملات عالية المخاطر في الوقت الذي يقيمون فيه تداعيات تفشي الفيروس التاجي بالصين، حيث يواصل عدد الوفيات الزيادة.

وينصب التركيز اليوم على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدورها الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، والتي من المتوقع أن تؤكد أن سوق العمل بأكبر اقتصاد في العالم في وضع قوي.

ونزل اليورو لمستوى منخفض عند 1.0948 دولار، منخفضا 0.3 في المائة، لتبلغ خسائره منذ يوم الاثنين 1.2 في المائة، متجها نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر .

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 في المائة إلى 6.997 يوان للدولار، لكنه مازال مرشحا لزيادة طفيفة هذا الأسبوع بفضل تحفيز من بنك الصين المركزي وإعلان بكين عن خفض رسوم جمركية على واردات أمريكية.

وخسر الدولار الأسترالي، المرتبط عادة بالتطورات الصينية، 0.7 في المائة ليسجل 0.6672 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر ، وذلك بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي توقعات النمو ضمن تقديراته الاقتصادية الفصلية.

وهبط الدولار الأمريكي، الذي يتجه لتحقيق أكبر صعود أسبوعي أمام الين منذ يوليو 2018، 0.2 في المائة مسجلا 109.81 ين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المائة إلى 98.597، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر .

وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث التعاملات 1.2932 دولار. وشهدت العملة البريطانية شيئا من التعافي مقابل اليورو، إذ صعدت 0.3 في المائة إلى 84.70 بنس.

المصدر رويترز