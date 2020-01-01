رحيل الكاتب المصري الكبير لينين الرملي بعد صراع طويل مع المرض

جهينة نيوز

رحل اليوم، الجمعة، الكاتب المصري الكبير لينين الرملي، بعد صراع طويل مع المرض خاتماً مسيرة طويلة في عالم الإبداع، قدم خلالها ما يزيد عن 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي .

قدم لينين للفن المصري أعمالاً تعتبر من روائع الفن المسرحي و السينمائي و التلفزيوني ، كتب أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في أذهان الجمهور حتى الآن، مثل "سك على بناتك " لفؤاد المهندس و"تخاريف "و "وجهة نظر "لمحمد صبحي، كما كتب للزعيم عادل إمام سلسلة "بخيت وعديلة" و"هاللو أمريكا" و "الإرهابي "و من المسلسلات "هند والدكتور نعمان" و"مبروك جالك ولد" و "حكاية ميزو" لسمير غانم و"برج الحظ" لمحمد عوض.

ونعى العديد من الفنانين الكاتب الراحل عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنان محمد صبحي الذي شكل مع الرملي ثنائياً فنياً لفترة طويلة .

وكتب صبحي على صفحته على "فيس بوك": "رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي الذي كان ضلعاً عاماً في مسرحي والأعمال الفنية التي قمناها سويا.. أنت باق بأعمالك وفنك وفكرك ".

الكاتب الكبير من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، و حاصل على بكالوريوس في النقد الأدبي