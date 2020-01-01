الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا ينقل عوائل "داعش" من سورية إلى العراق

جهينة نيوز:

أعلنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى بالعراق اليوم الجمعة أن أفرادها وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة وفصيل الاستطلاع فيها، ألقوا القبض على إرهابي يقوم بنقل عوائل "دواعش" من مخيم الهول في سورية إلى نينوى وصولا إلى الأنبار.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أن الجاني يستخدم مستمسكات مزورة لهذا الغرض، مضيفة، أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة اعتقال وفق أحكام المادة 4 "إرهاب".

وأعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق، عن احتجاز عائلات عدد من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي جاءت من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى، شمالي العراق بطريقة غير قانونية.

هذا وكان نائب قائد عملية محاربة "داعش" التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اللواء أليكس غرينكفيتش، قد أعلن في وقت سابق، أن آلاف المقاتلين من تنظيم "داعش" الارهابي ما زالوا في سورية والعراق، بما في ذلك ونساء مقاتلات.

وأعلن العراق في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.