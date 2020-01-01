نقل حماة تبدأ بتنفيذ الربط الشبكي مع 6 محافظات

جهينة نيوز:

بدأت مديرية النقل بمحافظة حماة أمس العمل بتجربة الربط الشبكي الخاص ببرنامج إدارة المعاملات الالكتروني مع محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية وإدلب والرقة بعد أن أنهت فترة العمل التجريبي والتي استمرت أربعة أيام، ويهدف برنامج الربط الشبكي إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الوقت والجهد عن المواطنين والضغط على الطرقات من الغزارات المرورية والحوادث التي قد تقع اضافة الى توفير المحروقات.

وبرنامج إدارة معاملات المركبات الالكتروني هو برنامج أطلقته وزارة النقل وطبقته في سبع محافظات حيث قامت بأرشفة كل وثائق المركبات كما تم تطبيق هذا البرنامج على عدد من دوائر النقل الفرعية البالغ عددها 17 دائرة بهدف انجاز كل معاملات المركبات دون السفر إلى أي محافظة أخرى.

واشار وزير النقل المهندس علي حمود خلال جولة على أقسام المديرية للاطلاع على عمليات التنفيذ أنه بعد اكتمال هذا البرنامج المرتبط بعدة وزارات سيتم تطبيق برنامج الدفع الالكتروني لإدارة معاملات المركبات في وزارة النقل خلال هذا الشهر لتكون الوزارة الأولى التي تطبقه، لافتاً إلى أنه بعد إتمام عمليات تطبيقه سيصبح بإمكان المواطن أن ينجز معاملته دون أن يأتي إلى مديرية النقل أو حتى التعامل مع الموظفين.

وبيّن مدير النقل بحماة عامر السيد إلى أن العمل التجريبي بنظام الربط الشبكي بدأ منذ الأحد الماضي وتم خلال هذه الفترة إنجاز نحو 1600 معاملة مبيناً أن المديرية أوفدت 15 موظفاً لحضور دورة تدريبية في طرطوس على برنامج المركبات الجديد الذي يعمل وفق نظام الربط الشبكي إضافة إلى التجهيز لمرحلة الدفع الإلكتروني للرسوم المقرر تنفيذها خلال الشهر الحالي.

من جهة ثانية اطلع الوزير حمود على عمليات إعادة تأهيل الطريق الدولي حماة حلب في المنطقة الممتدة بين خان شيخون ومعرة النعمان والذي تنفّذه مديرية المواصلات الطرقية بحماة وعلى واقع الجسور الموجودة في مدينة معرة النعمان والتخريب الذي طالها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.

ولفت في تصريح للصحفيين إلى أنه سيتم وضع خطة لإعادة تأهيل الطريق الدولي ليكون جاهزاً عند فتحه من قبل الجيش العربي السوري والوصول إلى محافظة حلب مباشرة وتوفير زمن ساعة ونصف الساعة عن الطريق الحالي الواصل ما بين سلمية وأثرية وخناصر.

من جهته أشار مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحماة خضر فطوم إلى أن المؤسسة قامت بإجراء الكشف الفوري للأوتوستراد الدولي في محور خان شيخون-معرة النعمان حتى بلدة معردبسة ثم عملت على تسليكه وفتحه أمام حركة عبور السيارات وعودة الأهالي مبيناً أن الطريق سالك حالياً بسهولة ويسر وأمان اعتباراً من محافظة حماة حتى ما بعد مدينة معرة النعمان بنحو 20 كيلو متراً.

ولفت إلى أن مقاطع الطرق التي قامت المؤسسة بتنظيفها وإزالة السواتر عنها من نهاية خان شيخون وحتى بلدة معردبسة بطول 62 كيلو متراً ضمن المسافة الممتدة من حماة إلى معرة النعمان ومن المعرة الى معردبسة نحو 19 كيلو متراً باتت أيضاً جاهزة بشكل كامل.