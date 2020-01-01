وفاة اول طبيب صيني حذر من "كورونا" في ووهان وفتح تحقيق بذلك!

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن بيان صادر عن هيئة صحية صينية بأنه تم فتح تحقيق في وفاة طبيب صيني أول من حذر من فيروس "كورونا" في ووهان.

وجاء في البيان بحسب وسائل اعلام أن فريق تحقيق سيتوجه إلى ووهان، حيث توفي الطبيب الذي يدعى لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة به والتي اثارها الناس".

وجاءت وفاته بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بالفيروس، بحسب ما أعلنت اليوم الجمعة المستشفى التي عمل فيها.

وكان لي وينليانغ يعمل طبيبًا للعيون في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، عندما لاحظ مرضى تظهر عليهم أعراض مشابهة لتلك الخاصّة بمرض "سارس" الذي انتشر بين عامي 2002 و2003.

وأصيب الطبيب لاحقًا بالفيروس خلال معالجته أحد المرضى. وأكّد مستشفى ووهان المركزي في مقاطعة هوبي، حيث عمل لي، وفاته في بيانٍ مقتضب نشر على موقع "ويبو" الصيني.

وأعلن البيان أن "طبيب العيون لي وينليانغ الذي يعمل في مستشفانا، والذي أصيب للأسف خلال مكافحته الالتهابات الرئويّة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد، توفّي عند الساعة 2,58 صباحًا اليوم 7 شباط عام 2020 على الرّغم من كلّ الجهود التي بذلت لإنقاذه".

يذكر أن كورونا أدت الى وفاة أكثر من 630 شخصًا وأصابة 30 ألفًا بالفيروس في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشيه.