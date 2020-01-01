ظريف يكشف تفاصيل جديدة لم تعرف من قبل عن سليماني!

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الفريق الشهيد قاسم سليماني استطاع بشهادته أن يكشف حقيقة الولايات المتحدة أمام شعوب المنطقة.

وأوضح ظريف في حوار مع قناة "الميادين" مساء أمس الخميس أن قاسم سليماني "كان إنسانا فذا ومتواضعا جدا، وإنسانا ذكيا جدا وقائدا شجاعا جدا وحريصا على رفاقه" مشيرا إلى أنه قلّما رأى شخصا بهذا القدر من التواضع مع كل القدرات التي كان يتمتع بها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن سليماني كان في غاية الحرص تجاه المدنيين العزّل، مؤكدا أنه في مرات متعددة أوقف خططه العسكرية حفاظا على حياة المدنيين.

وتابع ظريف: الشهيد كان قائدا استراتيجيا وكشخص سياسي كان معتدلا ويمتاز بالعقلانية، وباستشهاده خسرت منطقتنا جنديا حقيقيا للسلام.

وأكد ظريف أنه خلال مراحل كثيرة من الأحداث في أفغانستان وفي العراق، كان شخصيا يستعين بالفريق سليماني، ذاكرا أنه كان يعرف أوروبا وأمريكا جيداً ولم يذكر أنه سافر إلى هناك.

وحول دوره في أفغانستان، أشار ظريف إلى أنه لولا سليماني لما كانت الحكومة الأفغانية تألفت، في عام 2001، لافتا إلى أنه "في الأزمة الأفغانية ساعدنا كجناحين للدبلوماسية والقدرة الميدانية من أجل إقامة السلام هناك".

فيما كشف وزير الخارجية الإيراني أن الجهود الميدانية للجنرال قاسم سليماني ساهمت في نجاح مفاوضات "بون" الأفغانية، "ما سمح لنا بالخروج باتفاق".