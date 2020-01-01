إيران: مستعدون للمساعدة في حل الخلافات السياسية بين تركيا وسورية في إدلب

جهينة نيوز:

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن بلاده مستعدة للتوسط في حل الخلافات السياسية بين تركيا وسورية، وجاء ذلك على خلفية الوضع المتأزم في إدلب.

وقال روانجي في اجتماع لمجلس الأمن: إن إيران بصفتها أحد الضامنين لصيغة أستانا، على استعداد للتوسط من أجل المساهمة في تسوية سياسية للخلافات الحالية بين تركيا وسورية فيما يتعلق بالوضع في إدلب".

وأضاف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي: إن قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا المقرر عقدها في طهران في المستقبل القريب، فرصة مهمة لمراجعة شاملة للوضع في سورية.

وكان أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أن روسيا وتركيا تحاولان تسوية الوضع بإدلب "على الأرض".