الجعفري: على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وإرغام النظام التركي على وقف دعمه الإرهاب في سورية

جهينة نيوز:

استغرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري دعوة المجلس لجلسة طارئة حول إدلب فيما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سورية.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن: على المجلس الاضطلاع بمسؤولياته وإرغام النظام التركي على وقف دعمه الإرهاب في سورية ووقف توطين إرهابيين أجانب داخل أراض سورية مجاورة لتركيا بعد تهجير سكانها.

وتسائل الجعفري لماذا يتقاعس مجلس الأمن عن إدانة الاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عليها.

وأوضح الجعفري أن النظام التركي أدخل المزيد من قواته وآلياته الثقيلة إلى إدلب عبر ما تسميه أوتشا-معابر إنسانية- بهدف عرقلة جهود سورية لإنهاء تحكم الإرهابيين بمواطنيها في إدلب.

وأكد الجعفري أن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن تعمل على تحويله إلى منبر لحلف الناتو وتستغله للتحريض على سورية وممارسة الضغوط عليها ومحاولة الإساءة لها.

وقال الجعفري: قوى العدوان تواصل نهب ثروات سورية عبر أدواتها الإرهابية أو بشكل مباشر ومذكرات سياسيي هذه الدول ووثائق ويكيليكس تؤكد ذلك.

وشددّ الجعفري على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب وقف دعم الإرهاب والعدوان والاحتلال ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.