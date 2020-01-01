ترامب: لو تم عزلي لانهارت الأسواق

جهينة نيوز:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، محاولة إقالته بـ"العار"، وإسقاط التهم عنه بـ"الانتصار الكبير".

وقال الرئيس الأمريكي في أول كلمة له عقب رفض مجلس الشيوخ أمس الأربعاء دعوى عزله، إن خسارته للقضية كانت لتتسبب في انهيار الأسواق المالية.

وتابع خلال خطاب ألقاه في واشنطن: "كان يدرك الديمقراطيون منذ اليوم الأول أننا أبرياء، لكنهم استمروا، مرشحو الرئاسة يتحدثون عني بسوء ويحاولون الإطاحة بي".

وأضاف: "هذا لم يكن ليحصل لرئيس آخر، ولا أدري إذا ما كان هناك رئيس يمكنه أن يتحمل ما تحملته، المكائد لم تتوقف لثلاث سنوات".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.