الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية شمال شرقي سوريا بمفردها بسبب عدم حضور الجانب التركي

جهينة نيوز:

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت بمفردها دورية على الحدود السورية التركية في محافظة الحسكة، بسبب عدم حضور الجانب التركي.

وقال بورينكوف، في موجز صحفي، اليوم الخميس، إن الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها كذلك في مسارات عدة بريف حلب، إضافة إلى قيام مروحيات عسكرية روسية بدوريات جوية في مسارين.

وأكد رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، والذي مقره قاعدة "حميميم" الجوية بريف اللاذقية، أن جميع الفعاليات الخاصة بالدوريات جرت وفقا للخطط المعتمدة وبدون حوادث.