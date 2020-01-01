أبراج الجمعة 7 شباط مع سمر عمران

جهينة - خاص:

مولود اليوم 7 شباط:

يعشق النظام يكره الفوضى ولا يعرف المستحيل، صبور يتسرع بتصرفاته بعيد عن الابتذال يعالج قضاياه بالحجج القوية، يحسب النتائج جيداً وصديق مخلص لايتصرف بعفوية ونراه يتميز بالخيال الخلاق والثقافة.. الأيام القادمة نشاط وانطلاق بمشاريع واستحقاقات في العمل، قصة قانوينة تميل لمصلحتك وللبعض أعمال تجارية جيدة وحظوظ وانتقال لسكن جديد أو تجديد وهناك اهتمام بالأولاد أو أخبار تخصهم.

الحمل:

مزاجك متقلب اليوم، من الممكن ظهور منافسة أو خصوم على صعيد شخصي أو عائلي وقد يطلب منك استشارة عائلية أو مهنية أو هاتف مستعجل يشعرك بالاضطراب، يجب أن تكون عزيمتك قوية حتى تتعامل بهدوء وتلطف الجو.. والحب يخيم على دروب حياتك.. اليوم يجلب لك انفراج وتقدم وفرص ثمينة إذا كنت هادئاً وملاحظات قاسية أو فيها توتر سيطر على أعصابك.

الثور:

سفر قصير أو اتصالات.. رتّب أوراقك وأوضاعك وكن ناجحاً.. نهارك جميل وحججك مقنعة نهار فيه ألفة وحميمية خاصة مع الجيران والعائلة.

الجوزاء:

اليوم تركز اهتمامك على إنجاز على تقديم إنجاز مهم ولكن هناك اهتمام على مسائل مالية وتفاوض بموضوعية والنهار يساعدك في أن تسترد دين أو أشياء ضائعة، مضغوط اليوم وهناك تنقلات.. نشط العواطف واطوي صفحة الخلافات.. اليوم هناك تحصين بالعلاقات وتجاذبات لكن لاتقلق بل حافظ على وضعك.

السرطان:

الحظ في برجك والقمر كذلك.. نهار مليء بالفرص الثمينة بعد التحديات التي مرت.. قادر على تخطي الصعوبات وأهل للثقة وتحقق أهدافك على كل الصعد.. هناك تحديد أولويات فلا تسكت ولا تنفعل، اليوم ستصالح وتبوح بعواطفك.. حسّن علاقاتك فاليوم يحمل لك النجاح.

الأسد:

انتبه.. نهارك بطيء ومن حولك أيضاً كذلك، نهارك غير محصن.. نظم أمورك واجه المشكلات بهدوء وصبر وترجم أي شيء إلى خطة ذكية.. اليوم واجبات وتحديد أولويات.. الفترة تخفي نزاع كن صبوراً ولا تتذمر.

العذراء:

قادر على إيجاد الحلول والتسويات لديك ثقة بالنفس وقدرة على استيعاب الأمور ومتصالح .. نهارك جيد فيه حظ ومشاريع قد توقع على عقود أو عزيمة وأفكار ذكية.. نهار مدعوم ومعرفة جديدة وتأتيك مساعدة من قريب أو زميل.

الميزان:

تتوتر الأجواء من الصباح، انتبه من العصبية ولا تهمل عملك ضغط عائلي والأزمات اليوم عابرة ولا تضيع سمعتك حتى لو كنت مرهق لاتنسى أعمالك وتواجه الواقع بمهارة ... فترة تطلب المثابرة والتكيف تعامل مع الغرباء اليوم

العقرب:

يوم جيد وإيجابي، اليوم ناجح لتحقيق أهدافك، هناك ورقة قانون واستقبال وتوديع إذا كان لديك قصة قانونية تستطيع طلبها.. ويمكن تكون فيه تصحيح بعض الأخطاء يبدو أنك متفائل وسعيد.

القوس:

تستجمع طاقتك من الصباح وتركيزك اليوم جيد وتتداخل الأحداث قد تنشغل بقضية ملحة علم أو عائلة، إدخال على أموالك وتحقق مكسب مالي من تعويض.

الجدي:

جرّب أن تجد فرصة للتفاهم مع الشريك سواء عاطفياً أو مهنياً، كن منفتحاً على الآخرين قد يكون لديك تصليحات أو قرارات، يجب أن تحمي نفسك من المحتالين ، اليوم هناك شراكة على توقيع عقود، دع العلاقات رومانسية لأنك ستفرح لتجاوب الحبيب معك.

الدلو:

واجبات وأعمال مع ذلك لاترهق نفسك ولا مانع من طلب المساعدة، انتبه قليلاً اليوم هناك محاولة لان تكون في أكثر من مكان وهناك انفراج بالعمل واترك الأمور المعقدة ليوم آخر.

الحوت:

يوم جيد ولقاء مع الأحبة وتقدم خدمات ونشيط بالمحيط، تغيير مكان إقامة أو فرصة معنوية أو مادية وتكون بحيوية ونشاط ولا يصعب عليك اتخاذ القرارات الصائبة لأن اليوم هناك وضع جيد لتكون متيقظ لحماية الأوضاع وتعمل بالشأن العام وقد يكون لديك ذاكرة قوية اليوم للحظ والصوت المسموع.