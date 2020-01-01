بالفيديو براعة الجندي السوري ... مواجهة بين دبابة سورية و صاروخ تاو امريكي

جهينة نيوز

معارك عنيفة يخوضها جنود الجيش العربي السوري في ريف ادلب و ريف حلب في ظل دعم لا محدود من قوات الاحتلال التركي لتنظيم جبهة النصرة الارهابي و جنود القوقاز و الحزب التركستاني و غيرهم من الارهابيين ليصل الدعم التركي الى تزويد الارهابيين باسلحة امريكية جديدة كصاروخ تاو-2بي و غيرها من الاسلحة التي رصدت خلال المعارك الاخيرة.

و وثق مقاتلين سوريين في ريف حلب الغربي لحظة مبارزة بين دبابة للجيش العربي السوري و مجموعة ارهابية مضادة للدبابات و مسلحة بصواريخ تاو من تنظيم جبهة النصرة الارهابية, و نجح طاقم الدبابة السوري بإطلاق قذيفته و التراجع قبل أن يصل إليه صاروخ التاو الذي مر من فوق الدبابة لينفجر بعيداً عنها.

و ذكر ناشطون أن قذفة الدبابة تمكنت من قتل مطلق صاروخ التاو و مجموعته في حين بقيت الدبابة سليمة.