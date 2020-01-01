بعد أردوغان ... الجولاني يحلم بدخول دمشق

جهينة نيوز

في تصريحات تعيد للاذهان تصريحات مشابهة أطلقها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قبل سنوات عن دخول دمشق و الصلاة في الجامع الاموي تحدث قائد جبهة النصرة الارهابي أبو محمد الجولاني، عن "دخول العاصمة دمشق حتى لو بقي بيد النصرة شبر واحد من الأرض"، بحسب تعبيره.

وجاء ذلك في أول تعليق للجولاني منذ بدء عمليات وحدات الجيش العربي السوري في إدلب وريف حلب الغربي لتحريرها من الارهابيين، وبعد تقدم قوات الجيش العربي السوري و قيامه بتحرير مساحات واسعة ومدن استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي، أهمها مدينة معرة النعمان و خان شيخون.

وظهر الجولاني في تسجيل نشرته “هيئة تحرير الشام” (النصرة) الارهابية عبر معرفاتها في مواقع التواصل، يوم امس الأربعاء 5 من شباط، أمام مجموعة من الارهابيين “الانغماسيين” الذين حاولوا اقتحام حي الزهراء في ريف حلب و احتلال مبنى يقطنه مدنيين، السبت الماضي.

وأثار الارهابي الجولاني سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن دخول العاصمة دمشق في الوقت الذي يتقدم به الجيش العربي السوري في محافظة ادلب بعمليات نوعية سريعة جداً.