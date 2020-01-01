وحدات الهندسة تبدأ بتمشيط مدينة سراقب بعد السيطرة عليها

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في محافظة ادلب من تنظيم جبهة النصرة الارهابي الموالي للاحتلال التركي و الجماعات الارهابية المتحالفة معه.

و ذكر مصدر ميداني ان وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بدأت بتمشيط المدينة بحثاً عن العبوات الناسفة و الالغام فيما لاتزال وحدات عسكرية تقوم بملاحقة فلول الارهابيين في بعض الاحياء.

و في وقت سابق دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى بلدة إفس شمال بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي وقرى الذهبية وجديدة طلافح وطلافح وجلاس غرب أبو الضهور بعد أن حققت أمس تقدما كبيرا من محور أبو الضهور إلى بلدة تل طوقان وسيطرت ناريا على الطريق الدولي حلب-سراقب.