واشنطن: صواريخ سوريا قد تستخدم ضد السعودية و(إسرائيل) و تركيا

الخميس, 6 شباط 2020 الساعة 20:53 | سياسة, عالمي

واشنطن: صواريخ سوريا قد تستخدم ضد السعودية و(إسرائيل) و تركيا

جهينة نيوز:

قالت الولايات المتحدة إن الحكومة السورية تخلق تحديات أمنية لدول المنطقة بينها السعودية والأردن والعراق و(إسرائيل) و تركيا، معتبرة أن الأنظمة الصاروخية الموجودة في البلاد قد تستخدم ضدها.

وقال المبعوث الأمريكي الى الجماعات الارهابية في سورية والتحالف الدولي المزعوم ضد "داعش"، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، وتم نشر نصه الخميس على موقع الخارجية الأمريكية، ردا على سياسة روسيا في سوريا، إن المجتمع الدولي يريد "أن يرى سوريا تتصرف بطريقة أخرى مع شعبها وكذلك فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تشكلها لدول جوارها، بدءا من (إسرائيل)، بالطبع، وكذلك وصولا إلى كل من الأردن والسعودية وتركيا والعراق".

كما أشار جيفري إلى أن سوريا عليها "أن تغير بشكل حاد علاقاتها مع إيران وما وصفه بـ المليشيات المدعومة إيرانيا مثل حزب الله والتي تنشط في إدلب"، فيما اعتبر أن روسيا ترى أن تحقيق هذه الأهداف أمر صعب للغاية.

وتابع: "نؤمن بأن روسيا قد تتبع سياسات أخرى تتطابق مع أقل مطالبنا ومطالب المجتمع الدولي... أقصد أنه في حال تسوية النزاع الأهلي لن تكون هناك أي حاجة إلى المليشيات التي تقودها إيران، والعشرات من عناصرها الذين سيتحركون في مختلف أنحاء سوريا، وخاصة منظومات الصواريخ بعيدة المدى التي لا تستخدمها ضد المعارضة وإنما تستخدم ضد دول مثل إسرائيل أو السعودية أو الأردن".


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  1. 1 ايمن
    6/2/2020
    21:32
    مراقب
    امريكا تضع عناوين المرحلة القادمة لبهائم الخليج تصريح يؤشر على مرحلة عدائية جديدة متجددة ضد سورية
  2. 2 ضرغام
    6/2/2020
    21:37
    حقيقة
    هذا يعني أن الضربات الاسرائيلية المتكررة بالفعل لم تستطيع تحقيق اهدافها في سورية

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