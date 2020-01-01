مسؤول إيراني: كنا دائما مستعدين للحوار مع السعودية لكن قرارها ليس بيدها

جهينة نيوز:

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، سيد كمال خرازي، إن بلاده كانت دائمًا على استعداد للحوار مع السعودية، منتقدًا التدخلات الأمريكية التي حالت دون ذلك.

وخلال تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "مهر"، أكد خرازي أن رؤية إيران تركز على تأمين المنطقة من قبل دولها لا من قبل الخارج، مضيفًا: "كنا دائمًا مستعدين للتفاوض مع السعودية، لكن القرار ليس بيد حكامها".

وتابع: "المصالح الأمريكية تلقي بظلالها، يحاول الأمريكيون الاصطياد في الماء العكر، ولا يسمحون لحكام السعودية باتخاذ قرارات مستقلة، والأحداث الأخيرة أوضحت الفرق بين إيران المستقلة وبعض الأنظمة العربية التابعة".

وعن رد طهران على اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أكد أن الضربة الإيرانية للقواعد العسكرية الأمريكية "لم يسبق لها مثيل" لأنه لم يجرؤ أي بلد على استهداف قاعدة أمريكية بشكل مباشر "انتقامًا للعمل الإرهابي الأمريكي".

المصدر: وكالة سبوتنك